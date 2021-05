Le bitcoin débarque à la Bourse de Paris

ETP? Derrière cet acronyme, on retrouve mot anglais Exchange Traded Product , terme générique pour qualifier les produits financiers qui répliquent la performance d'un indice ou d'une classe d'actifs. On l'appelle aussi tracker. La nouveauté, donc, c'est qu'il s'agit d'ETP adossé à la cryptomonnaie.

"Nos ETP permettront notamment une exposition à la performance journalière du bitcoin et à celle de l’ether."

Ces ETP sont notamment proposés à la cote parisienne par deux acteurs de renom: le gestionnaire de fonds américain VanEck , spécialisé depuis 1955 dans les nouvelles tendances, et 21Shares , fintech suisse fondée en 2018 qui se targue d'être le plus grand émetteur au monde de trackers sur les cryptomonnaies. La société a même lancé en novembre 2018 HODL, le premier indice crypto coté.

Sur le marché parisien, 21Shares proposera trois produits adossés aux deux cryptomonnaies les plus utilisées au monde, le bitcoin et l'ether. Admis à la négociation à partir de ce mardi, "ils permettront une exposition à la performance journalière du bitcoin (exposition longue), à la performance inversée du bitcoin (exposition courte) et à la performance journalière de l’ether (exposition longue)", explique-t-on chez l'émetteur suisse.