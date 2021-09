Le bitcoin est désormais une monnaie légale au Salvador

Comme l'a prédit son président, tous les regards sont tournés vers le petit pays d'Amérique centrale qui autorise à présent les achats avec la célèbre cryptomonnaie.

Le Salvador devient ce mardi le premier pays au monde à autoriser le bitcoin comme monnaie légale , à côté du dollar américain, en dépit des fortes réticences au sein de la population et des critiques d'économistes et d'organismes financiers internationaux. "Demain (mardi), pour la première fois dans l'histoire, tous les yeux seront braqués sur le Salvador", a claironné lundi dans un tweet le président Nayib Bukele, en annonçant dans la foulée que le pays avait acheté ses premiers 400 bitcoins .

Pour le chef de l'État et son gouvernement, le bitcoin permettra aux Salvadoriens d' économiser 400 millions de dollars de frais bancaires lors des envois d'argent par la diaspora, notamment installée aux Etats-Unis, qui représentent 22% du produit intérieur brut (PIB) du pays.

Une décision impopulaire

Cependant, plus des deux-tiers des 6,5 millions de Salvadoriens s'opposent pour la première fois à une décision du très populaire président Bukele et disent dans deux sondages distincts vouloir continuer à utiliser exclusivement le dollar américain , la monnaie légale du Salvador depuis 20 ans.

Selon deux sondages, dont l'un réalisé par l'UCA, plus des deux-tiers des 6,5 millions de Salvadoriens n'ont pas l'intention d'utiliser le bitcoin comme monnaie au quotidien.

Création d'un fonds national

Le Parlement salvadorien, dominé de manière écrasante par les partisans du président Bukele depuis les dernières élections législatives, a voté en juin la loi qui fera du bitcoin une monnaie ayant cours légal au Salvador et qui oblige à "accepter le bitcoin comme moyen de paiement". La valeur du bitcoin "sera établie librement par le marché", stipule la loi.

Des critiques nationales et internationales

Cette mesure aura " un impact négatif" sur les conditions de vie des Salvadoriens en raison de "la forte volatilité du taux de change" du bitcoin, et aura un impact "sur les prix des biens et services" , selon l'économiste de l'Université du Salvador Oscar Cabrera. Le bitcoin, c'est la promesse d'un "Titanic que personne ne gouverne", s'inquiète celui qui fut également l'ancien président de la Banque centrale du Salvador.

Le fait que la valeur de la cryptomonnaie soit déterminée "exclusivement par le marché" en fait une monnaie "hautement volatile", insiste la Fondation salvadorienne pour le développement économique et social (Fusades). Elle estime par ailleurs "inconstitutionnel" d'imposer "l'acceptation obligatoire du bitcoin comme moyen de paiement". Le populaire président Bukele, critiqué pour son autoritarisme et son mépris de la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire, a accusé l'opposition de vouloir "faire peur" à la population en dénigrant le bitcoin.