Le bitcoin n'a pas fini d'en faire rêver certains

Et maintenant? Les cryptomonnaies ont essuyé leur pire performance hebdomadaire en plus d'un an. L'indice Bloomberg Galaxy Crypto a dégringolé d'environ 35% cette semaine, ce qui représente son plus important repli depuis sa chute de 42,78% mi-mars 2020. Qu'à cela ne tienne! Les fervents défenseurs de la finance décentralisée gardent encore la foi. Ils estiment que l'ascension du bitcoin est loin d'être terminée.