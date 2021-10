Le bitcoin reprend le chemin des records et peut-être celui de Wall Street

Un nouveau vent d'optimisme souffle sur la plus partagée des cryptomonnaies. Le bitcoin, dont le cours vient de retoucher les 60.000 dollars ce vendredi, profite de la perspective de voir débarquer le premier fonds bitcoin à la Bourse de New York. Les suiveurs les plus attentifs du marché des cryptoactifs estiment que cela pourrait se faire la semaine prochaine.