Le bitcoin s'agite d'un extrême à l'autre

La plus célèbre des cryptomonnaies a pulvérisé son précédent record datant d'avril dernier après les débuts remarqués à Wall Street du premier fonds indiciel lié au bitcoin.

Le bitcoin a dépassé pour la première fois de son histoire la barre des 65.000 dollars ce mercredi peu avant l'ouverture des marchés américains.

Le nouveau record du bitcoin arrive à point nommé pour la célébration de son treizième anniversaire.

La cryptomonnaie la plus partagée au monde profite des excellents débuts du premier ETF adossé au bitcoin coté depuis ce mardi à Wall Street. Lors de cette séance inaugurale, plus de 24 millions d'actions de l'ETF ProShares Bitcoin Strategy ont changé de mains. Dans l'histoire de la Bourse de New York, seul l'ETF de BlackRock sur le carbone a fait mieux pour un premier jour de cotation.

Le fait d'avoir accepté sur la plus grande place boursière un tel produit financier a alimenté l'optimisme quant aux perspectives d'un actif numérique souvent décrié pour sa volatilité (voir graphique).

Une année de folie

En battant le record signé à la mi-avril, le bitcoin poursuit une année 2021 aux multiples rebondissements. Il a jusqu'ici gonflé de plus de 120% depuis le 1er janvier. Mais la montée du cours de la cryptomonnaie était loin d'être linéaire.

2.600 milliards $ La valeur totale du marché des cryptodevises dépasse les 2.600 milliards de dollars. À titre de comparaison, Apple, la plus grosse capitalisation boursière au monde, affiche une capitalisation de 2.460 milliards de dollars.

Le bitcoin a entamé l'an neuf autour des 30.000 dollars pour dépasser les 64.000 dollars le 15 avril. La flambée du prix était régulièrement alimentée par l'arrivée de nouveaux acteurs de renom dans "l'arène crypto", comme le constructeur automobile Tesla ou les spécialistes des paiements MasterCard et Paypal.

Fidèle à sa réputation explosive, le bitcoin a ensuite reflué sous les 30.000 dollars le 20 juillet dernier, pliant notamment sous la pression des autorités chinoises qui ont fini par tout simplement interdire l'ensemble des activités financières impliquant des cryptomonnaies.

Il a ensuite rattrapé son retard, flirtant ces derniers jours avec ses plus hauts niveaux, pour pulvériser son record ce mercredi et afficher une valeur de marché de plus de 1.250 milliards de dollars.

12.000 cryptomonnaies différentes

Le nouveau record du bitcoin arrive à point nommé pour la célébration de son treizième anniversaire. La plus ancienne des cryptomonnaies était apparue un jour d'Halloween 2008 avec la publication d'un document de recherche signé par le mystérieux Satoshi Nakamoto, dont l'identité est encore inconnue.