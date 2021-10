Le bitcoin, valeur refuge face aux marchés actions?

Les cryptomonnaies ont le vent en poupe depuis quelques jours. L'impulsion vient principalement des États-Unis, où de plus en plus d'investisseurs y voient un actif incontournable.

Est-ce le moment de revenir sur le bitcoin? Alors que les marchés actions font grise mine ces derniers temps, la plus célèbre des cryptomonnaies retrouve progressivement de sa superbe. Elle a rebondi d'environ 32% depuis le 29 septembre pour franchir une nouvelle fois la barre symbolique des 50.000 dollars. À titre de comparaison, le Stoxx Europe 600 (+0,02%) et le S&P 500 (+0,09%) ont fait du surplace au cours de la même période.

63.410 dollars Le 15 avril 2021, le bitcoin a atteint un record de 63.410 dollars. Le récent rally pourra-t-il le ramener à ce plus haut historique?

Cette surperformance en interpelle plus d'un. De nombreux observateurs estimaient auparavant que l'évolution des actions et du bitcoin était corrélée: lorsque l'un piquait du nez, l'autre faisait de même. Et inversement. Or les derniers mouvements sur les marchés financiers semblent mettre à mal cette théorie. Les partisans des cryptomonnaies en sont naturellement ravis, eux qui clament depuis des années qu'elles peuvent servir pour protéger les portefeuilles d'investissement en période de crise côté actions.

D'aucuns pensent qu'il est encore trop tôt pour établir une réelle corrélation ou décorrélation entre les cryptomonnaies et les autres classes d'actifs plus traditionnelles. Pour d'autres, ce récent rally sur le bitcoin rappelle la frénésie spéculative autour des actions meme comme GameStop et AMC Entertainment.

Les États-Unis versus la Chine

Penchons-nous du coup sur les raisons de ce retour en grâce. Il s'agit en réalité d'une accumulation de petits facteurs positifs, qui mis bout à bout semblent offrir un horizon dégagé aux cryptomonnaies. Du moins à court terme.

"Les États-Unis n'ont aucune intention d'interdire les cryptomonnaies." Jerome Powell Président de la Réserve fédérale américaine (Fed)

Cela commence par les déclarations du président de la Réserve fédérale américaine (Fed). Jerome Powell a indiqué, lors d'une audition devant le Congrès la semaine dernière, que la Fed n'avait "aucune intention d'interdire" les cryptomonnaies. Ces propos vont à l'encontre de ceux exprimés par son homologue en Chine. Pour mémoire, la banque centrale chinoise (PBOC) a annoncé fin septembre que désormais "les activités commerciales liées aux monnaies virtuelles sont des activités financières illégales".

Outre Powell, le président de la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme américain des marchés financiers, a également affirmé que les États-Unis ne suivront pas l'exemple de la Chine en ce qui concerne les cryptomonnaies. "Notre approche est vraiment très différente", a expliqué Gary Gensler mardi dernier à la Chambre des représentants. Selon lui, l'objectif du gouvernement est de veiller à ce que l'industrie des monnaies numériques respecte les règles de protection des investisseurs et des consommateurs, les réglementations anti-blanchiment d'argent et les lois fiscales.

"Trop important pour être ignoré"

Il faut dire que l'enthousiasme pour le bitcoin et les autres cryptomonnaies ne faiblit par outre-Atlantique. Loin de là. L'univers des actifs numériques est "trop vaste pour être ignoré", ont récemment écrit les stratégistes Alkesh Shah et Andrew Moss, de Bank of America. "Selon nous, il pourrait y avoir plus d'opportunités que les sceptiques ne le pensent."

"Selon nous, il pourrait y avoir plus d'opportunités [autour des cryptomonnaies] que les sceptiques ne le pensent." Bank of America

Ils pensent notamment que davantage de réglementation n'est pas forcément une mauvaise chose. "Une fois les règles établies, l'incertitude sur la manière d'investir dans la cryptomonnaie sera levée".

La voie du bitcoin est-elle donc toute tracée vers le haut? Une chose est en tout cas sûre: son cours a récemment franchi plusieurs lignes de résistance importantes. Ce qui fait dire à certains que la célèbre cryptomonnaie pourrait bientôt flirter avec son niveau record, établi le 15 avril dernier à 63.410 dollars.