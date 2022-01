Le boom de l'investissement durable va perdurer en 2022

L'UE envisage de classifier comme durables certains investissements énergétiques dans le gaz et le nucléaire. Ce qui devrait attirer les investisseurs en quête de produits ESG.

Le gaz et le nucléaire labellisés "énergies vertes" par l'Union européenne, un nouveau coup de boost pour l'investissement durable? Nul doute que la décision favorisera l'intérêt croissant des investisseurs pour les produits remplissant les critères dits ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) .

Rappelons que 2021 a été une année record pour le segment ESG sur les marchés financiers. Les émissions de prêts et d'obligations durables , dont le produit est censé être destiné à des projets environnementaux ou à la poursuite des objectifs sociaux d'une entreprise, ont dépassé 1.500 milliards de dollars l'an dernier . Les obligations vertes ont à elles seules permis de récolter environ 505 milliards de dollars . Les fonds négociés en bourse (Exchange Traded Funds ou ETF) axés sur l'ESG ont de leur côté attiré près de 130 milliards , contre 75 milliards en 2020.

Et à en croire de nombreux spécialistes, la tendance devrait encore se renforcer en 2022. Les analystes de Morgan Stanley estiment que les émissions d'obligations vertes atteindront 1.000 milliards de dollars cette année .

Chez Barclays, on estime que la décision d'inclure le nucléaire et le gaz dans la taxonomie de l'UE est "très importante pour le secteur des services à la collectivité ("utilities"), car elle pourrait se traduire par une augmentation des flux d'investisseurs ESG vers ce secteur, ainsi qu'un soutien supplémentaire aux stratégies d'investissement en cours." Sont particulièrement concernés EDF , Fortum et Uniper .