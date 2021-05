Le bras armé de George Soros sur les marchés

Alors qu’un family office était en train d’imploser, un autre se portait acquéreur de ces actions qui étaient matraquées sur le marché. Son nom : Soros Fund Management créé par le milliardaire américano-hongrois George Soros. Le fonds a ramassé des titres ViacomCBS (pour près de 200 millions de dollars), Discovery, Baidu, Vipshop et Tencent Music, selon des données transmises à la Securities and Exchange Commission (SEC). Le fonds ne détenait pas ces titres avant les problèmes d’Archegos.

En mars, ViacomCBS a chuté de plus de 50% et Baidu de 30%. Une bonne affaire pour le fonds Soros? Cela reste à voir car les différentes valeurs ne se sont pas encore redressées depuis lors. Le fonds est actuellement géré par Dawn Fitzpatrick, la chief financial officer (CIO). Cette ancienne banquière d’UBS de 51 ans a rejoint le fonds Soros en 2017. Elle a débuté sa carrière à l'American Stock Exchange pour la firme O’Connor & Associates et a ensuite travaillé comme trader sur le Chicago Board of Options Exchange.