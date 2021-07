Le cours des denrées agricoles perturbé par le climat

Les dérèglements climatiques risquent de perturber les cours de certaines matières premières agricoles durant les prochains mois et entraîner des pics de volatilité.

Sécheresse et incendies en Amérique du Nord, pluies diluviennes en Europe Occidentale. Ces derniers jours sont venus rappeler aux habitants de nombreuses régions à quel point les conditions climatiques actuelles sont loin d’être normales . Dans le même temps, la croissance de la population mondiale entraîne une hausse continue de la demande de certaines denrées agricoles à laquelle certaines filières ont du mal à faire face.

Demande chinoise

Les cours de certaines matières premières agricoles ont fortement progressé depuis un an, pour se tasser quelque peu au milieu du mois de mai 2021. Le maïs a ainsi vu son cours plus que doubler avant de se stabiliser depuis quelques semaines sur un niveau qui reste historiquement élevé. Ce schéma se retrouve sur pratiquement toutes les grandes matières agricoles (blé, soja, etc).