Le franc suisse plébiscité comme bouclier contre l'inflation

Chercher refuge dans le franc suisse, un bon plan pour les investisseurs? Depuis un creux touché le 4 mars dernier, la devise helvétique a progressé de plus de 3% face à l'euro, un mouvement d'une ampleur et d'une rapidité significatives pour le marché des changes, selon les analystes financiers. Vendredi dernier, l'euro est tombé à 1,0730 franc suisse, son niveau le plus bas depuis le 9 novembre 2020 . Depuis lors, la monnaie suisse a subi quelques prises de bénéfices, mais elle reste à un niveau relativement élevé de 1,08 franc pour un euro.

Taux fortement négatif

Compte tenu de la forte progression du franc suisse depuis cinq mois, on peut se demander s'il est encore opportun de miser sur cette devise. Les analystes d'ING suggèrent qu'elle pourrait encore progresser face à l'euro. "Le cours nominal du franc suisse reste proche de ses plus hauts niveaux mais, à cause de l'inflation durablement basse en Suisse, le cours réel du franc est probablement encore à environ 4% des plus hauts niveaux observés en 2015", indiquent Chris Turner et Francesco Pesole, respectivement chef des marchés et stratégiste en devises chez ING, dans une note publiée la semaine dernière. "Cela pourrait-il signifier que la Banque nationale suisse (BNS, NDLR) tolérerait un cours euro/franc suisse allant jusqu'à 1,03 avant d'augmenter fortement ses interventions?"