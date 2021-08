Le grand beau temps persiste sur les marchés

Les marchés sont restés obstinément orientés à la hausse cette semaine, malgré la progression du variant Delta. L'inflation rassurante et les résultats ont joué.

Si, côté ciel, la météo de cet été est à oublier, côté bourse, le temps de ce mois d'août est radieux. Le Stoxx 600 n'a pas encore connu une seule journée de cotation négative ce mois-ci et la semaine écoulée s'est logiquement clôturée sur une progression de 1,25% de l'indice des plus grandes capitalisations d'Europe. Il affiche ainsi désormais dix hausses d'affilée, du jamais vu depuis novembre 1999. La tendance positive de la semaine repose sur des statistiques rassurantes et des résultats d'entreprises qui restent très bons. Cela a permis aux actions de surmonter les inquiétudes liées à la propagation du variant Delta du coronavirus.

Côté indicateurs conjoncturels, les chiffres de l'inflation sous-jacente de juillet publiés aux États-Unis sont apparus légèrement inférieurs aux estimations. De quoi accréditer le scénario d'une poussée inflationniste seulement temporaire avancé par les banquiers centraux.

"L'inflation, qui reflète un bon environnement de croissance, ne devrait pas causer un creux significatif de la rentabilité." Morgan Stanley

Ce point de vue s'applique aussi à l'Europe, d'après Morgan Stanley. Celle-ci estime que l'inflation ne devrait pas causer "un creux significatif de la rentabilité" des sociétés européennes cotées. La banque d'affaires rappelle qu'historiquement, il existe une corrélation positive entre les marges bénéficiaires et l'inflation, "ce qui fait sens si l'inflation reflète un bon environnement de croissance". Or, selon les économistes sondés par la banque, la progression des produits intérieurs bruts (PIB) restera supérieure à l'inflation "encore un certain temps".

Ageas à contre-courant dans son secteur

Cette résistance des marges bénéficiaires des entreprises se confirme en tout cas dans les résultats du deuxième trimestre. Les chiffres publiés ces derniers jours ont encore été très bons, notamment dans le secteur de l'assurance qui a progressé de 3,79% cette semaine. Le néerlandais Aegon (+12,89% en cinq jours) a annoncé un bénéfice net 2,5 fois supérieur aux attentes. Malgré des résultats mitigés, le britannique Aviva (+6,79% depuis lundi) a, quant à lui, bénéficié de l'annonce d'un versement de dividende aux actionnaires.

De son côté, l'allemand Munich Re (+7,62% cette semaine) a fait mieux que prévu d'avril à juin et a maintenu sa prévision de bénéfice à hauteur de 2,8 milliards d'euros cette année, tout comme ses anticipations de croissance des primes perçues. À cette occasion, l'action du réassureur a aussi attiré les achats à bon compte après avoir perdu 13% au cours des quatre derniers mois, ce qui avait rendu sa valorisation attrayante.

55 millions € Les inondations en Belgique affecteront le résultat d'Ageas à hauteur de 55 millions d'euros. L'assureur a réduit ses perspectives pour l'année.

Dans le même secteur, le belge Ageas a fait exception en enregistrant une baisse boursière hebdomadaire de 3,11%. Le groupe dirigé par Hans De Cuyper a annoncé un bénéfice net de 407 millions d'euros au premier semestre, alors que les analystes tablaient sur 447 millions. Comme l'impact des récentes inondations en Belgique sur ses résultats est estimé à 55 millions d'euros, il a aussi revu ses prévisions pour l'année légèrement à la baisse.

Acciona, pour miser sur le renouvelable

Hormis les résultats, des avis d'analystes ont aussi orienté les cours boursiers. L'espagnol Acciona , actif dans les travaux d'infrastructures, a vu son action bondir de 5,60% à 137,70 euros cette semaine après la publication de recommandations portant sur sa filiale renouvelable Acciona Energías Renovables . Entrée en bourse début juillet, cette dernière a déjà progressé de 13% et a clôturé à 30,26 euros vendredi. Pour ceux qui veulent investir de manière durable, cette société semble avoir un profil intéressant, selon plusieurs analystes.

13% Hausse d'Acciona Energías depuis son IPO Depuis son entrée en bourse début juillet, l'espagnol Acciona Energías Renovables a déjà grimpé de quelque 15%.

Berenberg, dont la recommandation est d'"acheter" le titre, avec un objectif de cours de 38 euros dans un an, estime que l'action a un profil ESG (environnemental, social et de saine gestion) solide et offre une bonne exposition à la croissance du secteur renouvelable, aux prix élevés des émissions de CO2 et à l'augmentation des prix de l'électricité, le tout avec une valorisation inférieure à ses concurrents. Morgan Stanley ("surpondérer", objectif de cours de 36 euros) souligne qu'environ 35% de la croissance des activités jusqu'en 2025 est déjà assurée et en cours de réalisation, le reste des projets étant quant à eux bétonnés juridiquement.

Citi ("acheter", 37 euros en ligne de mire) juge qu'Acciona Energías est un passage "obligé" pour miser sur le manque de capacités dans le renouvelable. La banque américaine conseille aussi d'"acheter" l'action de la maison-mère Acciona, avec un prix cible de 190 euros, parce que sa capitalisation boursière est inférieure à la valeur de sa participation dans Acciona Energías.