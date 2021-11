Le miracle économique chinois menace de s'enliser...

Alors que le modèle de croissance chinois commence à ployer sous sa grande dépendance envers un secteur immobilier en surchauffe, la question se pose de savoir si la Chine sera capable de se propulser dans le club des économies riches. "La Chine autoritaire pourra-t-elle faire ce qu’aucun pays n’a réussi avant elle?"

"La Chine est différente." Cette banalité a permis de balayer sous le tapis toutes les questions sur la durabilité de la forte croissance économique chinoise et sur le boom de l’immobilier de ces dernières années. La Chine a beau être "différente", cela ne doit pas nous empêcher de nous poser aujourd’hui les mêmes questions.

Les problèmes financiers du géant de l’immobilier Evergrande et d’un nombre croissant d’autres promoteurs immobiliers chinois font craindre que le modèle de croissance de la Chine ait atteint ses limites. Tout le monde semble soudain découvrir que cette croissance effrénée de plusieurs décennies, tirée par la spéculation immobilière et l’endettement, pourrait s’essouffler. Le gouvernement chinois est conscient du problème et prépare des mesures "pour réduire la dépendance à l’immobilier et l’endettement", a récemment déclaré une source gouvernementale anonyme à l’agence de presse chinoise Xinhua. Mais cela pose à nouveau la question de savoir si ces mesures sont politiquement acceptables pour le Parti Communiste.

"Piège du revenu intermédiaire"

Au même moment se profile le spectre du fameux "piège du revenu intermédiaire" (Middle Income Trap), piège dans lequel les pays en développement risquent de tomber sur le chemin qui doit les emmener vers le club des nations prospères. Ce n’est pas un hasard si cette idée a vu le jour il y a une dizaine d’années, au moment où la soutenabilité des taux de croissance des pays dits émergents, avec la Chine comme principal exemple, était déjà remise en question.

13 Pays "upgradés" Sur les 101 pays classés dans la catégorie "revenu intermédiaire" en 1960, 13 à peine ont réussi à rejoindre le groupe des pays riches en 2008.

Une étude de la Banque Mondiale de 2012 – souvent citée – démontre à quel point il est difficile de passer du statut de "pays à revenu intermédiaire" (un échelon plus haut que celui de pays en développement) à celui d’économie développée. Sur les 101 pays classés dans la catégorie "revenu intermédiaire" en 1960, 13 à peine ont réussi à rejoindre le groupe des pays riches en 2008, dont l’Espagne, l’Irlande, le Japon et les "tigres" asiatiques comme la Corée du Sud, Taïwan et Singapour.

Un concept était né, même s’il n’existe aucun consensus parmi les économistes sur sa définition précise, pas plus que sur le niveau de richesse à partir duquel le piège se déclenche. C’est un fait qu’il est très difficile d’afficher des taux de croissance élevés pendant une longue période. De plus, les modèles de croissance nous apprennent que d’autres ressources sont nécessaires pour maintenir la croissance lorsque les gains faciles – comme le passage d’une économie agraire à une économie industrielle – ont été engrangés. L’exploitation de ces nouvelles sources de croissance, avec l’innovation en tête, est tout sauf évidente et constitue une barrière difficile à franchir.

Les autorités chinoises sont également conscientes de ce danger. En 2015 déjà, le ministre des Finances de l’époque, Lou Jiwei, avait déclaré que la Chine avait 50% de chances de tomber dans le piège du "revenu intermédiaire" au cours des cinq à dix prochaines années. En 2014, les économistes Larry Summers et Lant Pritchett ont prédit la même chose. Ils voyaient "un risque important de ralentissement de la croissance chinoise au cours de la prochaine décennie" car, statistiquement, toute forte croissance finit par s’essouffler. Cela n’arrive pas uniquement aux pays à revenu intermédiaire, mais le résultat est le même.

Fragilité de l'immobilier

Entre-temps, leurs prédictions semblent avoir de fortes chances de se réaliser. Au cours du troisième trimestre, l’économie chinoise affichait une croissance décevante de 4,9% par rapport à la même période de l’an dernier. Les économistes ont donc revu à la baisse leurs estimations de croissance pour les années à venir, avec des taux de croissance inférieurs à 6% en 2022 et 2023, ce qui représente une différence importante par rapport à la croissance moyenne de 10,4% affichée par la Chine entre 2000 et 2009 et les 7,7% des dix années suivantes.

Aujourd’hui, pour expliquer le ralentissement de la croissance chinoise, on pointe surtout des facteurs temporaires, comme la hausse des prix de l’énergie et le variant delta du coronavirus, mais également un vent contraire structurel susceptible de menacer fondamentalement la croissance: la fragilité du secteur immobilier. Après l’explosion sans précédent des prix de l’immobilier chinois au cours des dernières décennies, les perspectives sont aujourd’hui plutôt moroses et ce, pour un secteur qui représente un poids important dans l’économie chinoise. Un cocktail explosif où même une correction limitée des prix de l’immobilier pourrait peser lourdement sur l’ensemble de l’économie du pays.

29% Part de l'immobilier dans le PIB Rogoff et Yang ont calculé que le secteur immobilier chinois représentait pas moins de 29% du PIB.

Le risque de correction est important, a indiqué l’économiste de renom Kenneth Rogoff (Harvard) dans un article récent publié conjointement avec Yang Yuanchen sur le secteur immobilier chinois. Ils constatent "de fortes indications de bulle immobilière en Chine" et une hausse "potentiellement dangereuse" des prix des logements. Cela rend le secteur particulièrement vulnérable en cas de choc de la croissance, comme la pandémie, peut-on lire. "Toute baisse de 20% de l’activité immobilière pourrait coûter entre 5 et 10% de croissance pendant plusieurs années", prédisent-ils, sans par ailleurs tenir compte de l’impact d’une possible crise bancaire dans la foulée d’un krach immobilier.

Rogoff et Yang ont calculé que le secteur immobilier chinois représentait pas moins de 29% du PIB. Il ne s’agit pas uniquement des activités de construction et de rénovation, mais aussi des services comme le courtage immobilier et la fourniture de matériaux de construction comme le ciment et l’acier.

Offre excédentaire

Ce chiffre de 29% est sans précédent. Il est supérieur au boom de l’immobilier espagnol qui a précédé la crise financière de 2008 et dépasse de loin la bulle immobilière américaine de 2005. En Chine, la surface résidentielle bâtie par habitant se situe déjà au niveau des pays les plus riches tels que la France et le Royaume-Uni, ce qui constitue un frein à la poursuite de la croissance. Et avec un taux de vacance suffisant pour loger 90 millions de personnes, on peut parler sans se tromper d’offre excédentaire.

"Le marché immobilier chinois a atteint ses limites." George Magnus Associé au China Centre de l’Université d’Oxford et ex-économiste en chef d’UBS

Entre-temps, les prix de l’immobilier dans des villes comme Pékin et Shanghai figurent parmi les plus élevés au monde, avec un rapport entre le prix moyen des logements et les revenus annuels des citoyens supérieur à 40, soit le double de Londres. Les prix des maisons dans les principales villes chinoises ont été multipliés par six depuis 2002. Ces prix ne peuvent se justifier que si l’importante hausse des revenus enregistrée au cours des dix dernières années se poursuit, mais le ralentissement économique annoncé par Rogoff et Yang – combiné au vieillissement rapide de la population et à la baisse de la productivité – rend cette condition improbable. Un ralentissement de l’économie pourrait miner la confiance dans les prix élevés de l’immobilier et faire plonger le marché.

Cette situation promet d’être douloureuse, car l’immobilier représente une partie importante du patrimoine de la classe moyenne chinoise, dont le taux d’épargne est élevé. Cela s’explique en partie par la culture – la possession d’une maison étant un signe extérieur de richesse et une quasi-nécessité pour les hommes cherchant à se marier. Par ailleurs, les Chinois n’ont pas beaucoup d’autres choix pour investir, entre autres à cause du contrôle des capitaux qui les empêche d’accéder aux marchés financiers étrangers.

"Le marché immobilier chinois a atteint ses limites", conclut George Magnus, associé au China Centre de l’Université d’Oxford et ancien économiste en chef d’UBS. La fin du boom immobilier avait déjà été annoncée, mais cette fois, c’est différent, estime-t-il. "Pendant la période 2005-2007, au moment où l’on a entendu pour la première fois parler de villes fantômes chinoises, il était trop tôt pour prédire l’implosion du secteur. Au cours des années qui ont suivi, les autorités chinoises ont encouragé les promoteurs immobiliers à s’endetter davantage, en leur accordant des conditions très souples d’accès aux crédits." En outre, après la crise financière de 2008, une partie importante des mesures de relance du gouvernement chinois ont bénéficié au secteur immobilier.

Evergrande

Aujourd’hui, le contexte est différent, constate Magnus. Les promoteurs immobiliers ont atteint leur endettement maximal et doivent même réduire leur dette depuis la décision prise l’an dernier par les autorités d’imposer "trois lignes rouges" au secteur. Ces limites – dont le plafond de 70% d’endettement par rapport aux actifs – obligent les promoteurs à maintenir leur endettement sous contrôle.

2.800 milliards de dollars Selon Morgan Stanley, la dette totale des promoteurs immobiliers chinois se monte à 2.800 milliards de dollars, soit 18% du PIB.

Lorsqu’il est apparu cet été qu’Evergrande, le plus grand promoteur du pays – dont la dette atteint le montant astronomique de 300 milliards de dollars – avait franchi toutes les lignes rouges et ne pouvait donc plus contracter de nouvelles dettes, les problèmes ont commencé. Entre-temps, d’autres promoteurs immobiliers chinois menacent également de se déclarer en défaut de paiement. Les enjeux sont énormes car, selon les chiffres de la maison de bourse Morgan Stanley, la dette totale du secteur se monte à 2.800 milliards de dollars, soit 18% du PIB chinois.

Pendant des années, le gouvernement chinois a encouragé le boom immobilier en rendant les revenus des pouvoirs publics locaux largement dépendants de la vente de terrains à bâtir. Avec ces revenus, les pouvoirs locaux ont pu financer des travaux d’infrastructure afin d’atteindre les objectifs de croissance imposés par Pékin. Si ces sources de revenus se tarissent, les collectivités locales risquent de freiner davantage la croissance.

Cela montre une fois de plus à quel point la croissance chinoise était liée au secteur immobilier au cours des dernières décennies, un modèle que le magazine économique "The Economist" qualifie d’une des plus grandes bévues économiques de la Chine. S’y ajoute le fait qu’une partie importante des investissements locaux semble avoir été gaspillée en projets inutiles, notamment parce que les petites villes se vident de leur population. "Cela signifie la fin du miracle économique chinois", affirme Magnus.

Spirale baissière

Jan Longeval, patron du consultant financier Kounselor, a également fait une croix sur la Chine. "Le marché immobilier chinois est un système pyramidal sur le point de s’effondrer. Il suffit de penser aux promoteurs qui demandent aux clients de payer à l’avance, moyennant des réductions de prix, un logement qui ne sera livré que quatre ou cinq ans plus tard. Au lieu de placer cet argent sur un compte bloqué, les promoteurs le dépensent immédiatement en frais courants et en remboursement de leur dette.

"Le modèle économique chinois n’est pas durable." Jan Longeval Patron du consultant financier Kounselor

Une telle situation ne peut pas durer, en particulier si les prix se retrouvent sous pression et que les promoteurs immobiliers voient leurs sources de financement se tarir." Depuis peu, les promoteurs essaient désespérément de trouver du cash en vendant des logements à prix cassé, ce qui peut créer une spirale baissière au niveau des prix.

"Le modèle économique chinois n’est pas durable", conclut Longeval. En tant qu’ancien gestionnaire patrimonial, il tire une conclusion lourde de conséquences. Longeval fut pendant des années un fervent défenseur des investissements dans les pays émergents, mais la situation catastrophique chinoise l’a fait changer d’avis.

"La Chine représente 34% de l’indice MSCI pays émergents et Taïwan 15%. Et tout laisse penser que la Chine devrait bientôt annexer Taïwan. Cela signifie que si vous investissez dans les pays émergents, la moitié de votre argent est investi en Chine et ce, au moment où le président Xi Jinping mène une chasse aux sorcières contre les grandes entreprises privées actives dans la technologie, l’enseignement, le gaming, etc. En tant qu’investisseur, je suis plutôt inquiet lorsqu’on me parle de la Chine, même s’il ne faut pas craindre que les autres pays émergents soient contaminés. Il s’agit cependant de se montrer très sélectif", prévient Longeval.

Si l’on en croit Magnus, le gouvernement chinois a compris que le pays avait besoin d’un nouveau modèle de croissance. "Mais il ne sait pas encore à quoi il devrait ressembler et ce qui est politiquement acceptable. Quoi qu’il en soit, ce changement de modèle prendra du temps, mais sera possible si la volonté politique est présente", estime Magnus. La recherche de ces nouveaux modèles devrait entre-temps peser sur la croissance, prévient la maison de bourse Nomura, qui a calculé que la croissance chinoise ne devrait pas dépasser 4% au cours de la période 2025-2030.

Grand défi

Nul ne peut dire pour l’instant si la Chine sera condamnée à rester dans la catégorie "Middle Income". "Je m’attends à ce que ce soit le cas, mais personne ne peut exclure que la Chine y échappe. Il est difficile de faire des prévisions pour la Chine, car elle est gérée de manière totalement différente de ce à quoi nous sommes habitués", poursuit Magnus. "L’histoire nous a appris que les régimes totalitaires finissaient par tomber, mais la Chine se distingue par son pragmatisme et son statut de superpuissance économique, ce que l’Union soviétique n’a par exemple jamais été. La grande question est de savoir si Xi Jinping est l’homme de la situation pour échapper au piège du revenu intermédiaire ou s’il est là uniquement pour défendre les intérêts du Parti Communiste Chinois."

Le grand défi qui attend la Chine consiste à trouver des moyens de stimuler la hausse de la productivité. La hausse de la productivité – c’est-à-dire ce qu’un pays produit par heure ouvrée – est un moteur essentiel de croissance et de richesse. Ces dix dernières années, la Chine a bien profité de son développement industriel, avec des usines utilisant les dernières technologies étrangères et du personnel à bas salaire. Cette situation est typique de la première phase de développement d’un pays qui se heurte de plus en plus à ses limites au fur et à mesure que les salaires augmentent et que d’autres pays à plus bas salaires commencent à émerger. L’étape suivante exige que le pays innove au lieu de copier et qu’il développe de nouvelles technologies susceptibles d’augmenter la productivité. Cela exige entre autres une population hautement qualifiée, la protection des brevets et la circulation des idées.

"La question est de savoir si les pays non démocratiques peuvent devenir riches. Les seuls exemples sont quelques États pétroliers et Singapour, mais ils ne sont pas comparables à la Chine." Sergei Guriev Économiste à l’Université parisienne Sciences Po

"Nous associons le processus d’innovation au sens de l’initiative de la base plutôt qu’au contrôle gouvernemental, avec des individus créatifs qui remettent en question le statu quo, échouent et se relèvent. Xi Jinping ne pense pas ainsi. Pour lui, toute la sagesse vient du parti, qui dicte tout. Dans le passé, cela n’a jamais fonctionné. En outre, de nombreuses interventions nécessaires, comme l’encouragement de l’entrepreneuriat privé, sont inacceptables d’un point de vue politique", explique Magnus.

Sergei Guriev, un économiste de l’Université parisienne Sciences Po, spécialisé en développement, ne dit pas autre chose. Il constate également que la Chine est différente, mais que l’élite politique n’est pas en mesure de réformer l’économie. Il fait référence à la récente répression impitoyable des grandes entreprises privées, considérées comme une menace pour le pouvoir du parti. "Cela détruit toute velléité d’entreprendre. Finalement, la question est de savoir si les pays non démocratiques peuvent devenir riches. Les seuls exemples sont quelques États pétroliers du Moyen-Orient et Singapour, mais ils ne sont pas comparables à la Chine. La Chine sera-t-elle la première à réussir?"

Guriev entrevoit une possibilité. "Le recours à l’intelligence artificielle peut créer un système sophistiqué dans lequel les entreprises deviennent plus productives grâce à leur accès au big data, tout en partageant leurs données avec les pouvoirs publics pour le contrôle de tout et de tout le monde." Il s’agit d’un territoire inexploré, donc nous ne savons pas si cela fonctionnera. Un autre scénario serait "effrayant", poursuit Guriev. "Le ralentissement de la croissance des revenus en Chine pourrait pousser le gouvernement à chercher de la légitimité dans des aventures géopolitiques à l’étranger, comme l’a fait la Russie en envahissant la Crimée en 2014." Taïwan peut déjà faire des offrandes à Bouddha pour que cela n’arrive pas.