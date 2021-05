Le nouveau coup de pouce d'Elon Musk au bitcoin

La plus utilisée d'entre elles, le bitcoin, évoluait en fin de matinée autour des 39.000 dollars. Elle était retombée ce week-end autour des 32.000 dollars après le coup de semonce chinois.

Un "Bitcoin mining council"

Elon Musk n'est pas étranger à cette remontée. Le bitcoin a grimpé de 16% dans la nuit de lundi à mardi, réagissant à une salve de tweets du patron de Tesla. Ce dernier a indiqué qu'il avait pris contact avec des mineurs de Bitcoin d'Amérique du Nord dans le but de rendre leurs opérations plus respectueuses de l'environnement.

Un autre apôtre de la crypto, Michael Saylor, le patron de l'éditeur de logiciel Microstrategy coté sur le Nasdaq, a répondu au message d'Elon Musk, confirmant qu'il était aux premières loges de cette rencontre qui a donné naissance au "Bitcoin mining council", une structure qui promet d'œuvrer pour un bitcoin plus vert.

Ce qui est étrange, c'est qu' Elon Musk est parvenu à faire chavirer le cours du bitcoin plus tôt dans le mois , alors qu'il dénonçait la consommation d'énergie "folle" de la production du bitcoin. Il avait également prévenu qu'il n'accepterait plus le bitcoin comme moyen de paiement des voitures électriques de son groupe.

Une volatilité qui inquiète

Le bitcoin est à environ 25.000 dollars de son record de la mi-avril. Selon Bloomberg, une mesure de la volatilité implicite du bitcoin comparable à l'indicateur VIX du marché boursier américain se situe à 129. Cela fait 30 ans qu'il n'y a plus eu un VIX aussi haut en bourse.

Singularité du bitcoin

D'autres suiveurs préfèrent mettre en avant "la bonne nouvelle" alors que les cypto-enthousiastes de la planète se retrouvent actuellement et jusqu'à jeudi pour l'une des plus grandes conférences internationales du secteur, la Consensus Conference.

"L'initiative de Musk et Saylor visant à rendre le bitcoin plus vert est de bon augure pour les critères ESG des cryptos et l'adoption institutionnelle", a écrit David Grider, stratège chez Fundstrat Global, dans sa note matinale.