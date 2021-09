Le nouveau Dax aura un profil proche de l'ancien

Le Dax sera bientôt élargi mais pas vraiment beaucoup plus diversifié. Après la clôture du vendredi 17 septembre, l'indice vedette de la Bourse de Francfort accueillera dix actions supplémentaires pour passer de trente à quarante composants . Dans un communiqué publié vendredi soir , Deutsche Börse, l'opérateur du marché boursier allemand, a dévoilé les noms des dix heureux élus.

Avec une capitalisation boursière de plus de 90 milliards d'euros, Airbus se classera en cinquième position au sein du Dax.

Si l'on y trouve deux représentants de la "nouvelle économie", à savoir le groupe de vente en ligne Zalando et le fournisseur de repas à préparer à domicile HelloFresh , qui rejoindra son concurrent Delivery Hero , la plupart des nouveaux venus sont actifs dans des secteurs déjà largement représentés dans l'indice allemand.

Airbus deviendra un des nouveaux poids lourds du Dax. L'avionneur européen, déjà présent dans le Cac 40, présente une capitalisation boursière de plus de 90 milliards d'euros, ce qui le placera en cinquième position derrière les quatre plus grands groupes allemands présents dans le Dax, à savoir le spécialiste des logiciels SAP (154 milliards d'euros de capitalisation), le groupe de gaz industriels Linde (136 milliards d'euros), le constructeur automobile Volkswagen (127 milliards) et le groupe industriel Siemens (121 milliards).