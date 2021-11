Le nouveau "profit warning" de Faurecia surprend négativement le marché

Les marchés européens ont été portés par une vague d'achats à bon compte. Le secteur télécoms a encore fait parler de lui, tandis que la chute de Faurecia a plombé le compartiment auto.

Les principaux indices actions en Europe ont quelque peu rebondi ce lundi, n'effaçant toutefois qu'une partie de leurs pertes enregistrées vendredi. Omicron, le nouveau variant du Covid-19, occupe encore tous les esprits. "Il reste encore beaucoup à découvrir sur cette nouvelle souche, ce qui rend difficile de savoir si elle deviendra un nouveau "cygne noir" ou simplement une turbulence temporaire pour les marchés", résume Pierre Veyret (ActivTrades).

"Difficile de savoir si [Omicron] deviendra un nouveau "cygne noir" ou simplement une turbulence temporaire pour les marchés." Pierre Veyret Analyste chez ActivTrades

Le Dax allemand a progressé de 0,16%, le CAC 40 de 0,54% et le Footsie britannique de 0,94%. Le compartiment "Voyage et loisirs" signe l'une des meilleures performances sectorielles du jour (+1,78%), derrière l'énergie (+2,03%) et les ressources de base (+1,91%).

Les valeurs automobiles (-0,28%) ont été plombées par la chute de Faurecia (-7,93%) à la Bourse de Paris. L'équipementier automobile a annoncé une nouvelle baisse – la seconde cette année – de ses objectifs financiers pour 2021. Il table désormais sur des ventes comprises entre 15 et 15,5 milliards d'euros (contre environ 15,5 milliards auparavant) et une marge opérationnelle d'environ 5,5% des ventes (contre entre 6% et 6,2%).

Lire aussi Grosse vague d’IPO en vue dans le secteur des véhicules électriques

En plus des problèmes d'approvisionnement, la société pointe également des "difficultés opérationnelles" relatives à son projet Seating aux États-Unis. Il s'agit d'un "surprenant et significatif" avertissement sur résultats aux yeux de plusieurs analystes.

Les télécoms encore sous les projecteurs

Le titre BT a grimpé de 6,10% à Londres sur fond de spéculations. Selon le quotidien indien Economic Times, Reliance Industries pourrait faire une offre non sollicitée sur l'opérateur télécom britannique ou essayer d'en prendre le contrôle. Ce que dément "catégoriquement" la société indienne.

De son côté, Telecom Italia a perdu 1,96% à Milan. Son patron Luigi Gubitosi a démissionné vendredi à l'issue d'un long conseil d'administration extraordinaire. L'annonce intervient en plein débat interne à propos de l'offre non contraignante annoncée la semaine dernière par le fonds américain KKR. Vivendi (+0,22%), actionnaire principal de Telecom Italia, y est pour l'instant opposé.

Un potentiel d'au moins 10% pour Sofina

À la Bourse de Bruxelles, le Bel 20 a gagné 0,31%, à 4.139,68 points, porté notamment par Melexis (+2,08% à 103,30 euros), Argenx (+1,83% à 250,90 euros) ou encore KBC (+1,11% à 72,58 euros).

225 millions d'euros Balta a annoncé la vente de ses activités tapis, de polypropylène résidentiel et de non-tissé, ainsi que la marque Balta à Victoria Plc pour une valeur d'entreprise de 225 millions d'euros.

Le titre Sofina a pris pour sa part 2,16% à 406,80 euros grâce aux commentaires positifs d'ING. Le broker a relevé son objectif de cours à 450 euros contre 320 euros précédemment. "La dynamique dans le secteur technologique a été solide et le marché du private equity reste en grande forme", constate l'analyste Hans D'Haese. Et "l'introduction en bourse de Byju, la principale participation de Sofina, sera la cerise sur le gâteau, avec une valorisation comprise entre 40 et 50 milliards de dollars".

Hors Bel 20, signalons l'envolée de Bone Therapeutics (+13,78% à 1,03 euro). La biotech a conclu un accord non contractuel avec Link Health portant sur les droits mondiaux de son produit phare, l’ALLOB. Elle sera éligible au remboursement de ses coûts de R&D, ainsi qu’à des paiements d'étapes commerciales pouvant atteindre jusqu’à 60 millions d'euros au total et à des redevances échelonnées sur les ventes nettes pouvant atteindre jusqu’à 25% du montant.

Lire aussi Bone Therapeutics a trouvé un partenaire chinois pour son produit phare