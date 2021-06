L'Opep+ confirme les hausses de production prévues

Les membres de l'Opep et leurs alliés ont décidé mardi de maintenir le rythme d'augmentation de leur production d'or noir d'ici juillet, sans donner d'indications pour les mois suivants ni discuter du retour du pétrole iranien sur le marché.

La reprise économique mondiale est-elle suffisamment solide pour autoriser une nouvelle hausse de la production pétrolière ? C’est à cette question centrale que devaient répondre les membres de l’ Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs alliés lors de leur entrevue par visioconférence ce mardi. Pour mémoire, les 23 pays avaient déjà accepté de rouvrir progressivement les vannes entre mai et juillet.

Selon JBC, la différence entre la reprise de la demande mondiale de brut et la volonté de l'Opep de continuer à limiter sa production provoquera une balance mondiale "nettement déficitaire d'environ 3 millions de bpj en juillet-août.

Il faut dire que les derniers indicateurs macroéconomiques sont plutôt encourageants. La croissance de l'activité manufacturière reste positive en Chine, gros importateur de matières premières, où l'indice PMI manufacturier a atteint 51 en mai, d'après les données publiées lundi. L'Organisation pour la coopération et le développement économiques (OCDE) a de son côté relevé ses prévisions annuelles et prévoit désormais une croissance mondiale de 5,8% cette année et 4,4% en 2022.