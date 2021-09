Le pétrole dépasse 80 dollars

Le prix du baril de Brent évolue à son plus haut depuis octobre 2018 en raison des contraintes sur l'offre et une demande grandissante avec la fin des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Les analystes de Goldman Sachs et de Citigroup ne voient pas la tendance s'inverser dans les prochaines semaines. "Bien que nous ayons depuis longtemps une vision haussière du pétrole, le déficit actuel de l'offre et une demande mondiale plus importante que prévu s'avèrent plus marqués que nos prévisions qui sont déjà supérieures au consensus" ont indiqué les analystes de Goldman Sachs. Ils prévoient un baril de Brent à 90 dollars d’ici à la fin de l'année. Les analystes de Citigroup se sont quant à eux dits très optimistes pour une remontée des cours du pétrole.