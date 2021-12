Le prix du bois multiplié par deux en un mois

Un an après avoir grimpé à des niveaux records, le prix du bois reprend avec vigueur le chemin de la hausse. Une montée qui inquiète de nouveau dans les salles de marché.

On croyait les prix du bois de construction sous contrôle après le coup de chaud du printemps dernier. Mais la hausse fulgurante des prix affichés ces dernières semaines fait craindre aux spécialistes du secteur un rapide retour aux niveaux records du mois de mai dernier.

À cette période, les contrats à terme sur le bois de charpente dépassaient les 1.600 dollars par millier de pieds-planche (voir graphique). Ils ont ensuite fortement reculé pour évoluer autour des 500 dollars à la fin de l'été. À la clôture du CME de la Bourse de Chicago vendredi, les prix dépassaient de nouveau les 1.089 dollars, soit deux fois plus haut qu'en novembre dernier.

Effet inflation

La flambée record du mois de mai dernier avait démarré il y a pratiquement un an et les craintes inflationnistes sont devenues plus persistantes à mesure que le prix du bois poursuivait son ascension.