Le prix du gaz rétropédale après les déclarations de Poutine

Selon certains responsables européens, l'approvisionnement plus fiable que prévu en provenance de la Russie est, en effet, l'une des causes principales de la pénurie de gaz sur le vieux continent.

Or, lors de la conférence, le président russe a indiqué que la société gazière Gazprom enverrait plus de gaz à l'Europe, via l'Ukraine. Les ventes de gaz russe à l'Europe pourraient donc atteindre un nouveau record cette année, a-t-il ajouté. Le transit via l'Ukraine devrait dépasser les volumes convenus dans le contrat entre Gazprom et Kiev.