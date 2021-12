Le prix du gaz sur le marché multiplié par dix en un an

Le cours du gaz a atteint un nouveau plus haut ce mardi, en raison de problèmes sur l'offre et la demande. Même chose pour le prix de l'électricité, dont l'évolution est étroitement liée.

Le prix du gaz sur les marchés a battu un nouveau record ce mardi. Le cours européen de référence, le TTF néerlandais, est monté au-delà des 180 euros le mégawattheure, soit une hausse de plus de 20% en une journée. Si on se réfère au cours d'il y a tout juste un an, à quelque 17 euros le mégawattheure, il s'agit même d'une hausse de plus de 950%, soit une multiplication par plus de dix.