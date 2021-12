"Le ralentissement de la croissance va s'accentuer", selon Carmignac

Il cite également d’autres facteurs qui vont impacter négativement la croissance globale en 2022, notamment la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, les hausses de taux directeur attendues de la part de plusieurs banques centrales dans les pays émergents et anglo-saxons, et les conséquences de la crise dans le secteur de l'immobilier en Chine. "Ce pays va réduire fortement ses importations de machines et de matériaux de construction, ce qui va affecter les pays fournisseurs, notamment l’Allemagne".