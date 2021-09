Le résidentiel tient la forme

Les prix mondiaux globaux dépassent de 22% les prix constatés juste après la crise de 2007-2009. Pour les pays avancés, la hausse atteint 29%. Parmi les économies du G20, les prix réels ont augmenté de plus de 40% en Inde, au Canada, en Allemagne et aux États-Unis. À l’autre bout du tableau, les prix ont en revanche baissé de plus de 20% en Italie et de 40% en Russie.