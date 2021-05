Le Robinhood allemand bientôt à l'assaut du marché belge

Cofondée il y a six ans par les anciens banquiers de Merrill Lynch Christian Hecker et Thomas Pischke, Trade Republic permet aux clients d'investir dans des ETF et des actions via leur smartphone sans payer de commission. Les cryptomonnaies sont également venues compléter sa gamme plus récemment. La start-up berlinoise, qui a pour partenaires le britannique HSBC et l'allemand Solarisbank, ne facture que certains services spécifiques.