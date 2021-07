Le sommet de l’Opep+ de nouveau reporté

Le sommet ministériel des vingt-trois membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de leurs alliés , qui avait été reprogrammé lundi faute d'accord, est de nouveau repoussé à une date non arrêtée pour le moment , a indiqué une source proche du cartel à l'AFP. Cette réunion, qui aurait initialement dû être bouclée jeudi dernier, devait statuer sur la production de l'alliance à compter du mois d'août, mais des désaccords profonds impliquant les Emirats arabes unis bloquent les négociations.

Un plan est pourtant sur la table: celui d' augmenter chaque mois la production de pétrole de 400.000 barils par jour entre août et décembre , soit un total de 2 millions de barils quotidiens remis sur le marché, d’ici à la fin de l'année.

Cette stratégie s'inscrit dans ce qui a fait la force de la politique du cartel depuis le mois de mai: rouvrir petit à petit le robinet d'or noir après l'avoir serré de manière très forte au début de la pandémie face à une demande moribonde. Avec un certain succès au niveau des prix, du point de vue des vendeurs: les deux références du pétrole brut, le Brent et le WTI, oscillent aux alentours de 75 dollars, une hausse impressionnante de 50% depuis le 1er janvier, et du jamais vu depuis octobre 2018. Si un consensus a semblé se dessiner sur cette proposition, c'est en revanche une extension de l'accord jusqu'à fin 2022 qui coince.