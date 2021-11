Le staking, un prêt risqué d'ether avec rendement

Elle s'explique par la mise à niveau Merge , la transformation de la blockchain qui gère l'ether, appelée ethereum . Cette mise à niveau consiste en un basculement progressif de la blockchain vers un système Proof of Stake , qui demande aux mineurs de la cryptomonnaie de détenir celle-ci avant de pouvoir procéder au minage. Actuellement, pour pouvoir miner de l'ether, les mineurs doivent déployer un algorithme de calculs énergivore. Grâce à un système Proof of Stake, les mineurs devraient consommer moins d'énergie . "Cela fait partie de la mise à niveau en cours. Cela devrait faire baisser les frais de gaz de la blockchain ethereum", a prédit Rick Delaney, analyste chez Okex Insights. Le basculement complet de la blockchain ethereum est prévu pour la fin de l'année prochaine.

Risque de perte

L'ether bat record sur record cette année et affiche une hausse de 1.028% sur un an.

La proposition de rendement reste intéressante dans un contexte d'inflation, et d'ailleurs, les plateformes de négociations de cryptomonnaies avancent cet argument. Mais la forte hausse de l'ether, qui bat record sur record cette année, à plus de 4.540 dollars, compense elle aussi largement la hausse des prix à la consommation. Rappelons que l'ether a gagné 489% depuis janvier, et 1.028% sur un an, alors que l'inflation en Belgique a progressé à 4,16% en octobre, selon les chiffres de Statbel.