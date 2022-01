Le ton "belliciste" de la Fed surprend les investisseurs

Le compte rendu de la dernière réunion de la Fed laisse présager un resserrement monétaire plus rapide que prévu. Économistes et investisseurs doivent revoir leur copie.

Harder, faster... better? Après avoir soutenu l’économie américaine pendant plusieurs années, la Réserve fédérale (Fed) juge qu’il est désormais temps de changer son fusil d'épaule . Le variant Omicron est certes bien présent – les États-Unis ont recensé 1 million de nouveaux cas positifs pour la première fois depuis le début de la pandémie – mais certains des responsables de la banque centrale estiment qu' il "ne modifie pas fondamentalement la trajectoire de la reprise économique" outre-Atlantique .

La Réserve fédérale entend bien s'attaquer de front à l'inflation, qui a atteint 6,8% en novembre aux États-Unis. Soit son plus haut niveau depuis 1982.

En réalité, un autre élément les inquiète davantage: l'inflation . La hausse de prix a continué de s'accélérer pour atteindre 6,8% en novembre. Et la situation pourrait perdurer dans les mois à venir. "Les membres de la Fed s'attendent généralement à ce que les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement persistent au moins en 2022", lit-on dans le compte-rendu de la dernière réunion de la banque centrale publié mercredi soir.

Doin' it right

La Réserve fédérale doit donc passer à la vitesse supérieure. Elle a déjà annoncé, à l'issue de sa réunion des 14 et 15 décembre, son intention de réduire plus rapidement que prévu ses achats d'actifs . Trois hausses de taux sont également envisagées .

La lecture du compte-rendu laisse cependant à penser que la banque centrale pourrait appuyer sur l'accélérateur encore davantage . "Les membres ont généralement relevé qu’il pourrait devenir justifié d’ augmenter le taux des fonds fédéraux plus tôt ou à un rythme plus rapide que ce qu'ils avaient prévu auparavant . Certains ont également noté qu’il pourrait être approprié de commencer à réduire la taille du bilan de la Réserve fédérale relativement rapidement après avoir commencé à augmenter le taux des fonds fédéraux ".

Ce ton – qualifié de "belliciste" ("hawkish" en version originale) par plusieurs économistes et stratégistes – a complètement pris les investisseurs au dépourvu . Beaucoup imaginaient que la Fed ne toucherait pas à son bilan dans l'immédiat , mais bien après plusieurs hausses de taux comme elle l'avait fait dans les années 2010.

Mais certains responsables de la banque centrale estiment aujourd'hui qu' opter plus rapidement pour une réduction de bilan pourrait limiter les risques d'un aplatissement de la courbe des taux . Un phénomène qu'ils veulent éviter par crainte de voir les marges des banques s'effriter, et par conséquent augmenter les risques pour la stabilité financière.

Technologic

Économistes et stratégistes ont donc dû revoir leur scénario. Chez JPMorgan, on s'attend désormais à ce que la Fed commence à réduire son bilan en septembre . D'autres tablent à présent sur quatre hausses de taux cette année .

"Les investisseurs sont inquiets parce que l'on n'a jamais vu la Réserve fédérale à la fois relever les taux d'intérêt et réduire la taille de son bilan en même temps."

Côté marchés financiers, c'est la douche froide. Les principaux indices actions ont subi un large mouvement de ventes durant la séance de jeudi. Le Stoxx Europe 600 a, par exemple, cédé 1,25%. "Les investisseurs sont inquiets parce que l'on n'a jamais vu la Réserve fédérale à la fois relever les taux d'intérêt et réduire la taille de son bilan en même temps ", explique Nicholas Colas, co-fondateur de DataTrek Research.

Ce sont bien entendu les valeurs technologiques qui sont les plus touchées par ces inquiétudes. Après avoir chuté de 3,34% mercredi, le Nasdaq a encore piqué du nez en début de séance le lendemain. Pourquoi? Parce que leur valorisation est principalement déterminée par les prévisions en matière de bénéfices futurs. Toute hausse des taux modifie donc la perception des investisseurs. Qui plus est, cela provoque une rotation sectorielle au profit du secteur bancaire. Plusieurs courtiers recommandent d'ores et déjà de privilégier les banques européennes.