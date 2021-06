Le Trésor revoit ses besoins de financement de 17% à la baisse

Pour cette année, l'agence de la dette a revu à la baisse ses besoins de financement, à 43,61 milliards d'euros. Elle a bénéficié du coup de pouce du financement SURE.

L'agence de la dette bénéficie de vents plus favorables cette année. Lors de la présentation de son rapport annuel, elle a indiqué que ses besoins de financement ont diminué pour cette année , alors que la situation économique s'améliore. Pour rappel, en 2020, ses besoins de financement avaient fortement augmenté en raison de la crise liée au Covid-19.

Pour cette année, le Trésor prévoit son besoin de financement à 43,61 milliards d'euros, 17% plus bas qu'en 2020. La grande partie de ce montant sera financée par l'émission d'obligations linéaires (OLO), pour 36,41 milliards d'euros. L'agence de la dette a déjà émis pour 22,28 milliards d'euros d'OLO jusqu'à présent. Cela tombe bien, car cette année, elle ne peut plus compter sur des taux négatifs à long terme. "Le niveau des taux d'intérêt est plus élevé qu'en 2020, aussi bien pour les échéances à dix ans que celles à 30 ans" a noté Jean Deboutte, directeur de l'agence fédérale de la dette. Le taux belge à dix ans est repassé en positif depuis le mois de février. Le Trésor a calculé une échéance moyenne de 19 ans avec un taux moyen de 0,066% pour ses émissions obligataires, contre 0,03% en 2020.