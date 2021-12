Les 20 actions préférées de Leleux Associated Brokers pour 2022

Stagflation. Le mot est fort, reconnaît Arnaud Delaunay, chef économiste chez Leleux Associated Brokers, "mais c'est pourtant ce qui se rapproche le plus de la situation actuelle". Il observe une diminution du momentum économique un peu partout dans le monde depuis plusieurs mois.

Malgré ce contexte économique peu réjouissant, Leleux Associated Brokers continue de jeter son dévolu sur les actions. "Les actions restent la classe d'actifs à privilégier" en 2022, explique Arnaud Delaunay. La faute à des rendements quasi inexistants sur le marché obligataire. TINA – "There is no alternative" – a donc encore de beaux jours devant elle.