Les 5 actions préférées de Patrick Casselman

Patrick Casselman est Senior Equity Specialist chez BNP Paribas Fortis. Ses cinq actions préférées sont Sanofi, Renault, Alstom, Atos et Engie.

1) Sanofi

Sanofi est le groupe pharmaceutique européen dont la valorisation est la plus attrayante, alors que ses perspectives de hausse des bénéfices sont supérieures à la moyenne. Le récent recul du cours représente une nouvelle opportunité d’achat.

On peut déplorer quelques résultats cliniques décevants dans le domaine des maladies rares et le fait que Sanofi ait raté le coche pour le covid. Mais avec la fin des périodes de confinement strict, nous prévoyons une reprise de la demande de vaccins traditionnels et une forte contribution à la croissance du blockbuster Duxipent contre l’asthme ou l’eczéma.

2) Renault

L’industrie automobile européenne est l’un des secteurs les moins chers en bourse. Et au sein de ce secteur, Renault est clairement à la traîne, avec une capitalisation qui ne dépasse pas 9 milliards d’euros.

Vue en plein écran Le lancement de nouveaux modèles, surtout électriques, devrait aider Renault à regagner des parts de marché. ©EPA

Même si les ventes mondiales de voitures se situent encore 15% sous le niveau d’avant-crise, la plupart des constructeurs ont réussi à augmenter leurs marges bénéficiaires de manière structurelle. Avec une stratégie axée sur la hausse des prix, la réduction des surcapacités et le lancement de nouveaux modèles, surtout électriques, Renault devrait pouvoir regagner des parts de marché.

3) Alstom

Le cours d’Alstom a cédé beaucoup de terrain depuis l’avertissement sur résultats début juillet et à cause des cash flows temporairement négatifs liés, notamment, aux retards de paiement des commandes au niveau de Bombardier, la nouvelle acquisition du groupe.

Le management peut progressivement redresser la situation et améliorer les marges en augmentant les prix lors des nouveaux contrats. Pour atteindre leurs objectifs en matière d’émissions de CO 2 , les pouvoirs publics devraient investir davantage dans les infrastructures ferroviaires et les trains en tant qu’alternative de mobilité "verte".

4) Atos

L'action Atos a chuté cette année à cause de perspectives de faible croissance organique et d’une pression sur les marges. L’entreprise est toutefois active dans des segments en croissance, comme la digitalisation, le big data, le cloud, la cybersécurité et la décarbonisation.

Le management veut accélérer la transformation d’Atos, mais à cause de la forte baisse de son cours et de sa très faible capitalisation boursière, Atos est devenue une proie pour les candidats repreneurs. Des concurrents et des acteurs du Private Equity auraient manifesté de l’intérêt pour Atos, en partie ou en totalité.

5) Engie

La forte hausse des prix du gaz et de l’électricité devrait être positive pour un distributeur comme Engie . Mais les conséquences sont mitigées, car une partie du gaz est vendue à prix fixe, même si Engie s’est couvert en grande partie.

Une partie de l’électricité produite par Engie l’est à partir de gaz naturel, ce qui a fait augmenter les coûts davantage que les ventes, mais une partie importante de la production est aussi renouvelable ou nucléaire. À cet égard, le marché sous-évalue la rapide transformation vers le renouvelable d’Engie, qui mérite une meilleure valorisation en bourse.