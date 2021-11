Les 5 actions préférées de Peter Bourbeau

Peter Bourbeau est gérant de portefeuille du Legg Mason ClearBridge US Large Cap Growth Fund, qui fait partie du groupe Franklin Templeton. Ses cinq actions préférées sont DexCom, Intuitive Surgical, Netflix, Palo Alto Networks et Tractor Supply Company.

1) DexCom

DexCom produit des systèmes de surveillance continue de la glycémie (SCG). Elle bénéficie d'une position de leader sur le marché américain du diabète de type 1 et de possibilités d'expansion dans le diabète de type 2 et sur les marchés non américains. DexCom peut surpasser les estimations du consensus grâce au lancement de son produit G7 de la prochaine génération, à l'atténuation des difficultés liées au covid et à la diminution des problèmes de tarification. Les risques sont les pressions sur les prix, le calendrier de lancement d'un nouveau produit par son principal concurrent en SCG et le ralentissement des ventes internationales.

2) Intuitive Surgical

Vue en plein écran Les machines da Vinci d'Intuitive Surgical ont des capacités d'imagerie en trois dimensions. ©BELGA

Intuitive Surgical fabrique des instruments robotiques pour la chirurgie. Ses machines da Vinci ont des capacités d'imagerie en trois dimensions qui nécessitent des incisions plus petites, ce qui réduit les saignements et permet aux patients de quitter plus vite l'hôpital. Ces machines représentent un investissement de plus d'un million de dollars pour les hôpitaux. Ces achats, en conjonction avec la formation des médecins et les chaînes d'approvisionnement, constituent un engagement à long terme. Intuitive Surgical pourrait bénéficier d'un plus grand nombre d'indications pour ces appareils, d'une hausse du nombre d'opérations et de ventes plus importantes dans les hôpitaux.

Lire aussi Comment investir en période de stagflation?

3) Netflix

Vue en plein écran Netflix se lance dans les jeux vidéo mobiles, qui pourraient ouvrir de nouvelles opportunités de croissance. ©REUTERS

Netflix est le leader mondial du divertissement en streaming. L'augmentation modeste du nombre d'abonnés ces derniers temps est due aux retards de production liés au covid. Netflix possède un avantage stratégique grâce à sa vaste bibliothèque de contenus et à son avance dans la création de studios et de partenariats locaux pour la production. L'entreprise se lance dans les jeux vidéo mobiles, qui pourraient ouvrir de nouvelles opportunités de croissance. L'entreprise a dégagé des flux de trésorerie disponibles positifs en 2020 et devrait augmenter ces flux en 2022 au-delà. Les progrès réalisés dans l'expansion des marges restent sous-estimés.

Lire aussi Malgré de bons résultats, Netflix baisse à Wall Street

4) Palo Alto Networks

Palo Alto Networks est un fournisseur de solutions de sécurité d'entreprise. Le secteur de la cybersécurité se porte bien. Palo Alto Networks enregistre de solides résultats aussi bien dans son activité centrale de pare-feu que dans les solutions de sécurité de la prochaine génération, avec des montants facturés et un chiffre d'affaires qui ont surpassé les prévisions au dernier trimestre. L'entreprise a créé la surprise avec des marges d'exploitation et des prévisions meilleures que prévu malgré la planification d'investissements plus importants par la direction.

5) Tractor Supply Company