"Les actions américaines restent à privilégier"

"Même s’il est encore trop tôt pour avoir une opinion définitive sur le variant Omicron , ce dernier répond à une évolution naturelle des virus, qui veut qu’une forme plus contagieuse, mais potentiellement moins dangereuse fasse son apparition" estime Keith Wade, chef économiste de Schroders, à l’occasion de la présentation des perspectives économiques et financières du gestionnaire.

Moindre soutien

"Nous sommes un peu plus prudents que le reste du marché, car la consommation privée va devoir prendre le relais des pouvoirs publics . D'ici à la fin 2022, je pense qu’une grande partie de l’ajustement sera terminé". Il s’attend à ce que l’ inflation américaine retombe avec la disparition progressive des problèmes d’approvisionnement et le retour dans la force de travail d’une partie des personnes qui en était sortie au début de l’épidémie.

"À long terme, l’inflation américaine devrait se stabiliser au-dessus des 2%". Il indique également que l’Europe pourrait se démarquer favorablement des autres grandes régions, avec un niveau de stimulation monétaire qui va rester plus important. "Nous pensons que le Vieux Continent pourrait être plus dynamique que les États-Unis durant les prochains trimestres". Dans l’ensemble, la croissance mondiale est attendue autour de 4% en 2022 , avant de se normaliser vers 3,2% en 2023.

Actions américaines

"Tant que le taux à 10 ans américain reste sous contrôle, nous continuons d’apprécier une exposition sur le S&P 500, car ce marché continue de receler certaines des plus belles valeurs de croissance au monde". Le niveau élevé des valorisations supporte également une plus grande diversification, notamment sur des thématiques comme la disruption ou le changement climatique. "Nous pensons que les actions chinoises sont une opportunité intéressante après les forts reculs encaissés durant les trois premiers trimestres de 2021 et une politique monétaire qui pourrait devenir plus favorable durant l’année prochaine."