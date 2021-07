Les actions demeurent "la source de rendement par excellence" pour Fidelity

Hausse des résultats

Dans ce contexte, il s’attend à un redressement rapide des résultats pour les entreprises, globalement en ligne avec le consensus du marché, soit 42% de progression pour 2021 et encore près de 10% pour l’année prochaine. "S’il y a peu de sens de regarder cette progression par rapport à l’anomalie de 2020, on peut toutefois observer que la progression atteint 24% par rapport à 2019, soit un rebond très impressionnant et généralisé à tous les secteurs et toutes les zones géographiques". Et de nature à supporter la croissance des actions.