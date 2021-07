Les analystes de Triodos AM privilégient les liquidités

Ce lundi, c’était au tour de Triodos Asset Management de venir présenter ses perspectives à l’entame du second semestre 2021. La grille de lecture du gestionnaire durable est beaucoup moins "rose" que celles des autres spécialistes de la prédiction. "Au sortir de la pandémie, nous sommes plus que jamais dans une situation où il faudra agir rapidement pour rendre notre planète plus durable", souligne Hans Stegeman, stratégiste en chef. "Les perspectives de croissance à long terme vont être de plus en plus mises sous pression par les externalités négatives, et donc les perspectives de rendement pour les placements."