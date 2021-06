Les devises des pays fournisseurs de matières premières brillent

Depuis le début de l’année, le réal brésilien , le rand sud-africain et le dollar canadien sont les devises qui affichent la plus forte hausse par rapport à l’euro . Ce n’est pas un hasard si ces monnaies appartiennent à des pays producteurs de matières premières .

Ces derniers mois, ces pays ont profité de la vigoureuse reprise de l’économie mondiale , qui s’est accompagnée d’une forte hausse des prix des matières premières . Les matières premières industrielles comme le minerai de fer , l’ aluminium et le cuivre ont vu leur cours sensiblement augmenter, car la demande de ces matières premières a bondi et l’offre n’a pas réussi à suivre.

Le prix du pétrole a également repris des couleurs suite à la décision de l’Opep - le cartel des pays exportateurs de pétrole - et de ses partenaires de ne revenir que très progressivement sur les réductions de production décidées l’an dernier. Le baril de Brent coûte aujourd’hui environ 75 dollars , par comparaison avec à peine plus de 50 dollars à la fin d'année dernière.

Livre sterling

Les trois devises sont non seulement soutenues par la hausse des prix des matières premières, mais aussi par le relèvement des taux et/ou le resserrement de la politique monétaire. Les taux à dix ans sud-africain et brésilien avoisinent les 9%. La banque centrale brésilienne a relevé son taux directeur à trois reprises et son homologue canadienne a réduit ses achats d’obligations.