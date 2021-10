Les emprunts hypothécaires atteignent un record de 50 milliards d’euros

Depuis 2020, la Banque nationale demande aux établissements financiers d'être plus prudents dans l'octroi de crédits hypothécaires présentant des ratios "loan to value" (montant du prêt hypothécaire par rapport à la valeur du bien immobilier) très élevés, et de prendre davantage en compte l'endettement et la charge de remboursement mensuelle des ménages. La BNB a ainsi fixé des seuils à titre de points de repère pour l'octroi d'un prêt hypothécaire.