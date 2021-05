Les entreprises progressivement plus enclines à verser un dividende

La baisse des dividendes versés dans le monde s'est encore réduite au cours du premier trimestre 2021. Banques et sociétés minières figurent parmi les groupes les plus généreux.

Des banques et des miniers plus généreux

"Les banques scandinaves ont majoritairement influencé les résultats [au niveau européen]: Danske, DNB, Nordea, Svenska Handelsbanken et Swedbank", explique Janus Henderson. Alors que traditionnellement aucun dividende n'est versé au cours du premier trimestre, elles ont ensemble distribué 3 milliards de dollars. Plus proche de chez nous, ING a versé un dividende exceptionnel de 0,12 euro par action .

Mais toutes les sociétés ne sont pas dans le même bateau. Des secteurs touchés par la pandémie et les mesures de confinement - comme celui de la consommation discrétionnaire (-36%) - ont dû resserrer le robinet. En Europe, on peut citer Unibail-Rodamco-Westfield, Equinor, Siemens, Repsol et Kering. Petite consolation: seule 1 entreprise sur cinq - 18% plus précisément - a réduit son dividende au niveau mondial. Contre 34% sur l'ensemble de l'année 2020.