Les exemples à suivre ou pas pour MDxHealth sur le Nasdaq

Depuis le début du mois de septembre, on savait qu' elle guignait une cotation aux États-Unis . On sait désormais que ce sera sur le Nasdaq, sous le "ticker" (code utilisé pour traiter un titre en bourse) MDXH .

Visibilité

Selon certains , une présence sur le marché américain spécialisé dans la technologie est gage d'une plus grande liquidité de l'action et d'accès à de nouveaux marchés . La visibilité acquise en débarquant sur le Nasdaq est censée susciter l'intérêt de nombreux investisseurs qui ne connaissaient pas la société concernée, ce qui doit lui permettre de lever des capitaux plus facilement. Il s'agirait d'un cercle vertueux.

Franc succès

Mais d'autres ont connu un franc succès. Il en va, ainsi, de l'action d' Argenx , spécialiste des traitements par immunothérapie contre le cancer et les maladies auto-immunes. Son cours de bourse a explosé depuis son arrivée, en 2017, à la Bourse de New York. Ce succès est principalement dû à son traitement vedette, l'efgartigimod, qui a accumulé les bons résultats lors de phases de test.

D'autres sociétés belges cotées aux States se sont bien débrouillées en bourse, dont Tigenix et Ablynx qui ont pu compter respectivement sur les offres lancées par Takeda et Sanofi . Depuis ces reprises, les deux titres ont été radiés de la cote. Malgré ses déboires récents, Galapagos reste un succès sur le Nasdaq. Mais iTeos , arrivé outre-Atlantique il y a un peu plus d'un an à peine, fait mieux. Tout comme le spécialiste de l'impression 3D Materialise . Ces deux derniers ont la particularité d'être cotés aux USA, mais pas en Europe. Reste à voir quel modèle MDxHealth suivra.