Les indices chinois à la traîne

La Chine ne nous avait pas habitués à cela. Alors que les indices boursiers américains et européens sont en hausse de quelque 15% depuis le début de l’année, l’indice China Securities Index (CSI 300), qui reprend les 300 principales entreprises cotées à Shanghai et Shenzhen, est en repli de 2,2% depuis janvier.

Enfin, il y a cette tension entre les États-Unis et la Chine . Le durcissement de la réglementation chinoise dans le secteur de l'internet en est le reflet. L'État chinois a voulu montrer qu'il gardait la main sur les entreprises. Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, a ainsi été rappelé à l'ordre. Plus récemment, c'est la société Didi, l'Uber chinois, qui a été sanctionnée peu après son entrée en bourse à Wall Street.

Chez Oddo BHF, on pense que les cours des actions chinoises pourraient remonter la pente, mais la phase d’appréciation ne se fera pas en ligne droite. La phase du "miracle" de la croissance chinoise est terminée, dit la firme. La croissance potentielle du PIB ralentit structurellement et il sera plus difficile pour Pékin de maintenir la stabilité financière et sociopolitique.