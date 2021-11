Les investisseurs preneurs de règles plus claires à la COP26

La COP26 est suivie de près dans les rangs des investisseurs. Des avancées sont attendues sur les règles applicables aux entreprises et aux placements durables.

La COP26 est très suivie par les investisseurs. Les professionnels de l'investissement espèrent que la conférence des Nations unies sur les changements climatiques débouchera sur des règles plus claires sur la façon dont les entreprises devront réduire leurs émissions polluantes et sur des avancées vers des normes harmonisées relatives à l'investissement durable.

Les investisseurs détestent l'incertitude. Or, en matière de placements durables, il en existe beaucoup, qu'on peut classer en deux grandes catégories.

Quels efforts et quelles règles?

Premièrement, les pays signataires de l' accord de Paris se sont engagés à réduire fortement leurs émissions de gaz carbonique, mais on ignore encore ce que cet objectif ambitieux implique très précisément comme efforts de la part des entreprises cotées qui se retrouvent dans les portefeuilles des investisseurs. Quels seront les secteurs les plus sollicités? Quel calendrier leur sera-t-il imposé? Toutes ces données sont cruciales pour les stratégies d'investissement.

"Les investisseurs professionnels anticipent des accords coordonnés, significatifs et pragmatiques sur la politique climatique."

Deuxièmement, une autre grande incertitude réside dans la définition des produits financiers durables. L'Union européenne y travaille, mais sa "taxonomie", soit l'ensemble de règles censées décrire ce qui est durable et ce qui ne l'est pas, n'est pas encore prête. À l'échelon international, il existe des règles et des pratiques très diverses en la matière: tout cela manque d'harmonisation, ce qui complique la tâche des professionnels de la finance au moment de créer un produit durable.