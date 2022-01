Les marchés mondiaux voient rouge après les minutes de la Fed

Après Wall Street mercredi, c'est au tour des bourses européennes et asiatiques d'évoluer dans le rouge vif ce jeudi. Vers 10h30, le Bel 20 reculait de 0,95%. Ailleurs en Europe, le Footsie britannique lâche 0,49%, le Dax allemand 1,08% et le CAC 40 1,23%. L'indice Stoxx Europe 600 perd, de son côté, 1,06%.

La Fed doit faire à une inflation qui continue d'accélérer et a atteint 5,7% sur un an en novembre, soit la plus forte hausse des prix depuis 1982.

On y apprend que les responsables de la banque centrale américaine ont indiqué, dans un langage sans équivoque, qu'ils envisageaient désormais de relever plus tôt et plus souvent que prévu le taux directeur de l'institution.