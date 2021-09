Les marchés ont franchi deux obstacles majeurs

Après trois semaines négatives, les actions européennes sont reparties à la hausse. L'indice Stoxx 600 des plus grandes sociétés cotées en Europe a gagné 0,31% depuis lundi. Cette première progression hebdomadaire en septembre intervient alors que les marchés ont été confrontés à deux tests de grande envergure cette semaine : la Réserve fédérale (Fed) a ouvert la voie à une réduction de ses achats d'actifs et le groupe chinois Evergrande s'est abstenu de tout commentaire sur l'échéance d'un paiement d'intérêts de 83,5 millions de dollars qui devait avoir lieu jeudi.

Le secteur des services financiers a subi le plus net recul de la semaine en cédant 1,4%, tiré vers le bas par Crédit Suisse (-3,26%) et UBS (-3,85%). Crédit Suisse est la banque qui avait souscrit le plus d'obligations Evergrande au cours des dix dernières années mais elle a affirmé, jeudi, que ses gestionnaires d'actifs avaient fortement réduit leur exposition au groupe chinois. UBS a quant à elle assuré que son exposition à Evergrande était limitée.

Taux US en hausse

Aérien et énergie en vue

"Si tous les taux augmentent dans la même mesure, le taux des obligations US à dix ans atteindraient environ 3%", note Frank Vranken. "Cela implique que les taux obligataires US devraient augmenter au fil du temps. Pas seulement un peu mais d'environ 70 points de base. On a connu ça vers mars-avril, quand le taux US à dix ans a atteint près de 1,8%. Le résultat a été une rotation sectorielle et des actions à longue duration (sensibles aux taux d'intérêt, ndlr) étrillées. Une hausse des taux conduit souvent à faire pression sur les prix des actions. La conclusion est que les investisseurs devraient garder un œil sur les taux des obligations US. Cela pourrait bien être le prochain défi, en particulier s'ils continuent à bondir comme cette semaine."