Les marchés regardent déjà au-delà de la vague d'Omicron

Les actions bancaires, technologiques et du voyage et des loisirs ont tiré les marchés européens cette semaine. Argenx a soutenu la hausse de l'indice Bel 20.

Alors que le variant Omicron n'a pas encore complètement submergé l'Europe, les marchés d'actions semblent avoir déjà tourné la page de ce nouvel épisode de la pandémie de coronavirus. Le vent de panique qui avait soufflé sur les places financières lundi est rapidement tombé pour laisser place à une large embellie boursière dans les jours suivants. Même s'il reste encore une séance écourtée ce vendredi (les marchés d'Euronext fermeront à 14h, Londres fermera ses portes à 13h30 et Francfort et Wall Street seront fermées), il est déjà permis de dresser un bilan de cette semaine, qui est positif, mais pas au coronavirus.

0,11% Taux belge à 10 ans Le taux d'intérêt des Olo à dix ans est revenu en territoire positif, en passant de -0,03% la semaine dernière à 0,11% jeudi.

De lundi à jeudi, l'indice Stoxx 600 des plus grandes capitalisations boursières européennes a gagné 1,92%. Parmi les secteurs les plus en vue cette semaine, il est remarquable de constater qu'on retrouve les deux meilleurs compartiments de l'année, à savoir les banques et les valeurs technologiques . Les premières ont grimpé de 3,2% en quatre jours et les secondes ont avancé de 3,9% dans le même laps de temps. Cela porte leur progression en 2021 à 32,73% et 32,66% respectivement. Ces deux secteurs ont un point commun: ils se portent bien quand les perspectives de croissance économique sont favorables.

Les taux remontent

Les banques ont aussi bénéficié de la remontée des taux d'intérêt au cours des derniers jours, étant donné que leurs marges dépendent de leur capacité à se rémunérer sur la différence entre les taux des crédits à long terme et les taux auxquels elles rémunèrent les placements à court terme. Le rebond des taux d'intérêt s'est observé sur l'ensemble des marchés obligataires. Le taux des obligations de l'État belge (Olo: obligations linéaires) à dix ans est remonté à 0,11%, contre -0,03% à la fin de la semaine dernière. Le taux du Bund allemand à dix ans a quant à lui fini à -0,25% jeudi, contre -0,38% le vendredi précédent.

+5,52% Hausse des voyagistes Le secteur des voyages et des loisirs a enregistré la meilleure performance sectorielle en Europe en bondissant de 5,52% de lundi à jeudi.

Parmi les valeurs bancaires qui ont tiré parti de cette évolution, épinglons BNP Paribas (+6,82% en quatre jours), Commerzbank (+5,32%) ou encore Banco de Sabadell (+5,03%).

Mais côté actions, le plus grand gagnant en Europe est le secteur des voyages et des loisirs, lui qui est pourtant le plus mal en point cette année. L'indice Stoxx Travel & Leisure a bondi de 5,52% depuis le début de la semaine, ce qui lui permet désormais d'afficher un gain de 2,32% en 2021. Avant cette semaine, il accusait encore un repli de 3% cette année.

Une information a particulièrement soutenu ce secteur: l'annonce du président des États-Unis, Joe Biden, au sujet d'un allègement potentiel des restrictions de voyages imposées aux personnes provenant de pays particulièrement touchés par la propagation du variant Omicron, comme l'Afrique du Sud, entre autres. Ces restrictions avaient été mises en œuvre à partir du 29 novembre pour empêcher la propagation du variant Omicron sur le sol américain. Mais ce dernier est à présent devenu dominant aux USA, si bien que les conseillers de la Maison-Blanche en matière de santé jugent que les interdictions de voyage ne se justifient plus.

Optimisme sur les semi-conducteurs

Parmi les actions qui ont le plus profité de ces nouvelles, on trouve TUI (+10,16% de lundi à jeudi), la maison-mère de British Airways et Iberia IAG (+9,03% depuis lundi) et même Ryanair (+8,05%) qui a complètement surmonté un avertissement sur résultat lancé mercredi soir.

Selon le patron de Continental, Nikolai Setzer, la pénurie de semi-conducteurs devrait s'apaiser au deuxième semestre 2022.

Le secteur automobile s'est, lui aussi, bien comporté durant cette semaine écourtée. Il a enregistré une hausse de 1,49% depuis lundi. Ce sont les équipementiers qui ont tiré l'indice sectoriel. Faurecia a gagné 5,24% de lundi à jeudi, Michelin a avancé de 3,43% et Continental s'est adjugé 2,77%. L'optimisme des investisseurs à l'égard de ce compartiment fait écho à celui du patron de Continental qui, dans une interview accordée au magazine WirtschaftsWoche, estime que la pénurie de semi-conducteurs devrait s'apaiser au deuxième semestre 2022 grâce à l'augmentation des capacités de production et à l'approvisionnement auprès de sources alternatives. Nikolai Setzer estime aussi que la marge opérationnelle de Continental devrait se situer dans le haut de la fourchette de prévisions annoncée.

L'optimisme des investisseurs a aussi soutenu la Bourse de Bruxelles cette semaine. Le Bel 20 a grimpé de 2,30% de lundi à jeudi, bien soutenu par l'action argenx qui s'est envolée de 11,75%. Une grande partie de l'avancée de la biotech a été acquise dès lundi après l'annonce du feu vert obtenu pour le lancement, aux États-Unis, de son traitement vedette.