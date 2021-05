Les minières font les frais des craintes sur l'inflation

La poussée inflationniste a encore ébranlé les principaux indices européens et américains, affectant particulièrement les valeurs liées aux matières premières.

Dans l'attente de ces indications, l'humeur était à la prise de bénéfices, d'autant plus que la chute des cryptomonnaies a rajouté une couche de nervosité dans les échanges.

Le Bund grimpe

Le taux de l'obligation d'État allemand à 10 ans a touché -0,071%, son plus haut niveau depuis deux ans, signe que les investisseurs prennent de plus en plus compte un ralentissement des rachats d'obligations de la Banque centrale européenne.