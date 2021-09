Les obligations sociales montent en puissance

Soutien bancaire

De nombreuses émissions obligataires ont ainsi été réalisées afin de préserver l'emploi, et ont donc pu directement entrer en considération pour cette classe d'actifs. Pour pouvoir être considéré comme une obligation sociale, l'émetteur doit respecter les principes applicables aux obligations sociales (Social Bond Principles) et respecter certaines exigences quant à l'utilisation des fonds empruntés , notamment sous la forme de rapports réguliers distribués aux investisseurs.

Diversification

Pour Isabelle Vic-Philippe (gestionnaires de fonds chez Amundi), le marché est appelé à poursuivre sa diversification durant les prochaines années. "Les entreprises privées vont être de plus en plus actives sur ce segment", et elle cite par exemple des sociétés immobilières actives dans le logement social, ou des sociétés de leasing visant des catégories de personnes très spécifiques (personnes handicapées, etc).