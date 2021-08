Les prévisions des constructeurs automobiles donnent le ton

Au premier semestre, les constructeurs automobiles européens ont dépassé les attentes mais les investisseurs ont surtout réagi à leurs anticipations pour les mois à venir. Ainsi, ce mardi, BMW a été sanctionné en Bourse de Francfort après s’être montré particulièrement prudent face à la hausse des prix et à la pénurie de semi-conducteurs, alors que Stellantis a progressé à Paris et Milan après avoir relevé sa prévision de marge opérationnelle.

"À la lumière des prix des matières premières et de la pénurie de semi-conducteurs, le deuxième semestre devrait être plus volatil."

BMW s'attend à voir l’inflation et des problèmes d’approvisionnement en composants électroniques affecter ses chiffres d'ici décembre. "À la lumière d’un certain nombre de risques dominants, y compris les prix des matières premières et une pénurie de semi-conducteurs, le deuxième semestre devrait être plus volatil pour le groupe BMW", a déclaré Oliver Zipse, président du constructeur automobile.