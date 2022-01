"Les prix de l'énergie pourraient forcer la BCE à agir"

Le taux d'inflation dans la zone euro a atteint le niveau record de 5%, le mois dernier, soit plus du double des 2% visés par la BCE. Mais l'institution monétaire n'a pas jugé utile de prendre des mesures, ses décideurs estimant que les hausses de prix étaient liées à des facteurs temporaires et allaient s'atténuer naturellement.

Deux scénarios

Mais pour Isabel Schnabel, la transition énergétique est susceptible de constituer une menace pour la stabilité des prix à moyen terme. Selon elle, deux scénarios pourraient pousser la BCE à l'action. Le premier est celui selon lequel les prix (élevés) de l'énergie provoqueraient in fine des hausses de prix pour les consommateurs - la membre du directoire de la BCE reconnaît cependant qu'il n'y a actuellement aucun signe qu'une telle évolution soit à l'œuvre. Le deuxième scénario, plus plausible à ses yeux, verrait les prix de l'énergie augmenter structurellement au travers de la transition verte, et des taxes carbone en particulier. Dans cette perspective, la Banque centrale européenne pourrait être amenée à agir préventivement.