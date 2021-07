Les taux obligataires reculent sur fond d'inquiétudes

Les taux obligataires européens et américains ont fortement reculé tandis que les investisseurs s'inquiètent de la progression du variant Delta et d'un essoufflement économique.

-0,001 % Le taux belge est repassé sous zéro. Il n'avait plus connu ce seuil depuis le mois d'avril.

Les taux obligataires ont considérablement baissé ce jeudi de part et d’autre de l’Atlantique. Aux États-Unis, le taux à dix ans a perdu 8 points de base pour tomber à 1,3%, son plus bas niveau depuis quatre mois. En Allemagne, le taux à dix ans qui flirtait encore avec 0% en mai, a baissé à -0,31%. Le taux belge à dix ans est quant à lui repassé en territoire négatif, à -0,001%,alors qu’il évoluait au-dessus de zéro depuis le mois d'avril.

La progression du variant Delta partout dans le monde inquiète les investisseurs sur les marchés obligataires. "Le risque d'une quatrième vague de l'épidémie de Covid-19 pousse les investisseurs vers les obligations vues comme un refuge" a constaté Nicolas Forest, responsable de gestion obligataire chez Candriam.

Les investisseurs ont également réagi face aux dernières statistiques économiques qui montrent un essoufflement de la conjoncture. "On a vu les derniers chiffres ISM montrer un ralentissement et les chiffres des créations d'emploi ont aussi dévoilé une hausse du taux de chômage, ce qui laisse penser que le rebond économique a touché un plateau", relève Nicolas Forest. Les marchés sont passés d’une phase où ils pensaient que la croissance économique s’avérait solide et que l’inflation serait forte à une période où ils estiment que la croissance économique a atteint son sommet et que l’inflation est transitoire", relève Guy Miller, responsable de la stratégie chez le groupe d’assurances Zurich.

Ce changement de positions sur les marchés a provoqué des remous chez les traders. "Les marches se sont positionnés trop rapidement sur le pari de la reflation (forte croissance économique et forte inflation) , mais ils doivent désormais faire face à une grande déception" a relevé Albert Edwards, analyste chez Société Générale. Des investisseurs qui avait parié sur une baisse des obligations gouvernementales ( et donc une hausse des rendements en ligne avec la croissance économique) ont dû liquider leurs positions. En conséquence, les rendements obligataires ont subi une pression baissière supplémentaire. "On assiste aussi à des flux d'investisseurs institutionnels comme les fonds de pension, qui reviennent à l'achat sur les obligations" constate Nicolas Forest.

Toutefois, de l'avis de Nicolas Forest, les taux obligataires ne devraient pas baisser davantage. "La baisse des taux obligataires ne peut pas continuer, car on reste dans un scénario de croissance économique élevée et une inflation plus élevée, qui justifie des taux plus élevés", prévient-il.