Michael Burry, le "big shorteur"

Le gestionnaire Michael Burry, rendu célèbre par le film "The Big Short", s’attaque à une autre star de l’investissement. Et cela fait quelques étincelles.

C’est Michael, le "shorteur" de 50 ans, face à Cathie, 65 ans, nouvelle papesse de la technologie, surnommée "Mama Cathie" . Burry, qui avait prédit la crise des subprimes de 2008 et qui a été rendu célèbre grâce au film "The Big Short" où Christian Bale incarne son rôle, a décidé de parier à la baisse, avec des options "put", sur le fonds ARK Innovation de Cathie Wood. Le même Burry avait déjà misé sur la baisse de l’action Tesla via des positions short (vente à découvert) . Tesla est la position la plus importante de l’Ark Innovation ETF.

Michael Burry nous annonce une grande crise financière, la "Mother of all crashes"...

Il en faut plus pour décontenancer celui qui, à l'âge de deux ans, a subi un premier coup dur, en perdant un œil à la suite d'une tumeur à la rétine. Médecin de formation, Burry n'investissait au départ qu'à ses moments perdus. Mais s'il a travaillé un temps à l'hôpital de neurologie de Stanford, la passion de la finance a finalement pris le dessus. Grâce à un petit héritage et des prêts familiaux, il a lancé en 2000 le hedge fund Scion Capital, qui allait profiter de la crise des subprimes. Aujourd'hui, il nous annonce une grande crise en raison de l'endettement, de la politique trop laxiste des banques centrales et de la spéculation débridée chez les petits investisseurs. Il l'a baptisée la "Mother of all crashes", la mère de tous les krachs financiers. Tout un programme...