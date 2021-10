MiFID, une directive gênante pour les investisseurs

Face à la faiblesse des taux d'intérêt, de plus en plus de particuliers se sont tournés vers des placements plus risqués . En Belgique, ceux-ci n'ont pas fait exception à la règle, car depuis le début de la pandémie de Covid-19, le nombre de nouveaux investisseurs a augmenté considérablement, comme l'a constaté la FSMA, le gendarme des marchés financiers belge.

Chez Aion Bank, par exemple, un client qui présente un profil "low risk" ne recevra pas la proposition d'investir dans le portefeuille inflation shield, tout juste lancé par la société, et qui fait la part belle aux obligations liées à l'inflation (détenues à travers un fonds indiciel). "Si quelqu'un avec un profil 'low risk' demande le portefeuille inflation shield, on ne lui propose pas. On veut protéger l'investisseur, afin qu'il ne prenne pas un risque plus élevé que celui qu'il veut prendre", a expliqué Kim van Esbroek, responsable belge chez Aion Bank. Leur portefeuille, qui vise un rendement entre 14 et 40%, s'adresse à des particuliers qui présentent un profil "medium risk", déterminé après un questionnaire.