Ne dites plus Spac, mais Sparc

Et voici les Sparcs! À ne pas confondre avec le groupe américain de rock Sparks... Sparcs, pour Special purpose acquisition rights company. Une variante de la Spac (Special purpose acquisition company), cette coquille vide qui lève des fonds pour se mettre à la recherche d’une entreprise et fusionner avec elle. C’est au financier américain Bill Ackman que l’on doit cette nouveauté au moment précis où la Spac-mania a tendance à se calmer. La preuve : Bill Ackman était à la recherche d’une cible pour sa Spac cotée à New York, Pershing Square Tontine Holdings, mais il ne l’a pas trouvée. L'été dernier, Tontine était devenue, avec quatre milliards de dollars, la plus grosse introduction en bourse d'une Spac.